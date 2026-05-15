В Кировской области ГАИ массово проверит водителей на опьянение

Кировчан попросили сообщать в полицию о пьяных водителях. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В субботу, 16 мая, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Кирове и районах области «сплошные проверки». Как пояснили в ведомстве, под особым контролем окажутся водители в состоянии опьянения.

В ГАИ рассказали, что в профилактических мероприятиях поучаствуют не только полицейские, но и гражданские активисты, члены добровольных народных дружин, а также представители организации «Ночной Патруль».

Инспекторы напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается штрафом в 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Также в ведомстве отметили, что все патрульные машины ДПС оборудованы видеорегистраторами. Это нужно, чтобы предотвращать конфликтные ситуации и коррупционные проявления - как со стороны самих полицейских, так и со стороны участников дорожного движения. Кировчан попросили сообщать в полицию о любых нарушениях правил дорожного движения и особенно о нетрезвых водителях.