В Слободском районе водитель погрузчика ударил ковшом по самосвалу: погиб мужчина

В Слободском районе 50-летний житель Кировской области погиб в результате удара ковшом по самосвалу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 6 мая текущего года в пгт. Вахруши обнаружили тело мужчины. Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма. Выяснилось, что мужчина скончался из-за неосторожных действий 51-летнего водителя погрузчика. Он ударил ковшом по заднему борту самосвала. В это время там находился потерпевший.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.