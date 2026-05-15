В Кирове пропал 74-летний мужчина: его ищут третий день

В Кирове ищут пропавшего Зонова Сергея Аркадьевича 1951 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 74-летний мужчина пропал в среду, 13 мая. С тех его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами и серыми глазами. Мужчина был одет в синий жилет, черно-серый свитер, синюю футболку, черные спортивные брюки и черные сапоги.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 733-24-18, 8 (963) 885-74-24, 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.