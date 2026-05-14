Туристический потенциал Кировской области презентовали международной аудитории

В рамках ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» был презентован туристический потенциал Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировская делегация рассказала о развитии инфраструктуры гостеприимства в области, а также о создании новых точек притяжения. В частности, такие работы ведутся по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Визитная карточка Кировской области – национальный промысел дымковская игрушка. Он является самым известным в регионе. Сейчас дымковская игрушка - культурное достояние России. Как пояснил председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов, народные промыслы в регионе — это не просто экспонаты. По его словам, это живая энергия, которая интегрируется в современные форматы. Так, дымковская палитра украсила ГУМ и каток на Красной площади в Москве.

«Для продвижения образа региона зарегистрированы товарные знаки «Ворота Русского Севера», «Киров – столица рассветов России», «Сестрица Аленушка», «3Д Вятское царство», «Родина Ивана Царевича», – говорится в сообщении.

В кировском правительстве добавили, что в регионе активно создают новые туристические маршруты. По поручению губернатора Александра Соколова прорабатывается новый туристический маршрут из Узбекистана в Киров.

Для удобства туристов запустили информационный портал туркиров.рф. Там собрана информация об основных местах притяжения и о событийных мероприятиях. В 2026 году Кировская область отмечает свое 90-летие. В регионе собираются провести около 800 мероприятий.

Руководитель Центра развития туризма Алексей Чепцов подчеркнул, что участие в международных форумах позволяет Кировской области представлять региональные маршруты, экскурсионные программы, достопримечательности, события и интерактивные площадки.

В этом году в форуме участвуют представители 103 стран и 61 региона России, запланировано порядка 200 мероприятий.