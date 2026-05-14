Вице-премьер России Хуснуллин оценил продукцию кировских предприятий

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин оценил продукцию кировских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В четверг, 14 мая, делегация региона работает на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». На мероприятии работает стенд Кировской области. Там представлена продукция 50 предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, пищевой, химической и легкой промышленности.

Стенд посетил Хуснуллин. Экскурсию для вице-премьера России провел председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов. Чиновник рассказал Хуснуллину об исполнении проектов, которые реализуются благодаря поддержке российского правительства.

Ранее по итогам встречи зампреда федерального правительства и губернатора Кировской области Александра Соколова региону выделили дополнительные средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Деньги, в частности, потратили на капремонт моста через реку Чумовицу, который расположен на улице Ленина в Юрье. Там находятся соцобъекты и административные здания. Мост серьезно изношен и нуждается в ремонте. Работы планируют начать в 2026 году. В Юрье также благоустроили сквер на улице Ленина. Ранее там находился пустырь. Теперь же на этом месте появились современные зоны для отдыха детей и занятия спортом.

Хуснуллин обратил внимание на возможности домостроительных предприятий Кировской области. Сандалов отметил, что лесозаготовка и домостроение – традиционные отрасли для региона. Продукцию поставляют на экспорт. Кроме того, она востребована и в России. Хуснуллину также рассказали о ремонте дорог и строительстве тоннеля.

«На строительство тоннеля в Кирове привлечены федеральные средства. Работы выполняются хорошими темпами, на сегодня выполнено более 25%», – сказал зампред областного правительства Кировской области Алексей Петряков.

По его словам, достроить объект собираются досрочно.

Хуснуллин отметил хорошие результаты региона в дорожной отрасли.