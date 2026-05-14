В Советске собака без прививки покусала ребенка

В управление Россельхознадзора по Кировской области передали материалы из полиции и ветеринарной службы. В них говорилось о том, что одна жительница Советска нарушила ветеринарное законодательство. Как выяснили проверяющие, во время выгула на улице ее собака укусила 10-летнего ребенка.

После этого случая хозяйка не отвела животное к ветеринарам в течение 12 часов, хотя по правилам должна была сделать это для осмотра и дальнейшего карантина. Также выяснилось, что у собаки не было прививки от бешенства и отсутствовал ветеринарный паспорт. В Россельхознадзоре подчеркнули, что такое положение дел создавало реальную угрозу распространения опасной болезни.

Ведомство зафиксировало нарушение закона «О ветеринарии» и действующих правил профилактики бешенства. В итоге 12 мая хозяйке животного вынесли официальное предостережение.