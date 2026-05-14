Соколов и Веснин обсудили покупку автобуса для хоккеистов

Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Борис Веснин обсудили возможность приобретения автобуса для юных хоккеистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Такую просьбу вчера на новом катке в Радужном озвучили ребята из кирово-чепецкой «Олимпии», – рассказал Соколов.

Как пояснил кировский губернатор, спортсмены часто ездят на товарищеские игры в Киров, а также на другие соревнования. Поэтому команда нуждается в автобусе. Руководитель региона рассказал, что Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», заместителем директора филиала которой является Веснин, давно и серьезно поддерживает кирово-чепецкий хоккей.

«Здесь мы точно найдем понимание», – убежден Соколов.