В Кировской области предложили платить бабушкам и дедушкам за уход за внуками

В Законодательное собрание Кировской области поступил законопроект, который предлагает ввести ежемесячные выплаты для бабушек и дедушек, присматривающих за внуками младше трех лет. Эту инициативу уже окрестили «зарплатой для старшего поколения». Согласно документу, получать деньги смогут те родственники, которые фактически ухаживают за маленьким ребенком.

Размер выплаты напрямую привязан к возрасту матери. Если женщина родила в 24 года или раньше, сумма составит до 45 794 рублей. Когда мать старше 25 лет, выплата будет меньше - до 38 203 рублей. Важно, что эти деньги назначат как дополнительную прибавку к уже существующему доходу человека, который сидит с малышом.

Когда именно депутаты рассмотрят этот законопроект, пока не уточняется.