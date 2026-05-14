Соколов и Веснин наградили победителей игры «Зарница»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат Законодательного Собрания Борис Веснин наградили победителей регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов приветствовал участников игры, а также их педагогов. По его словам, эти люди с честью и достоинством прошли важное испытание в своей жизни.

«Мне очень понравилось, как сегодня все участники исполняли гимн, главную песню нашей Родины: искренне, самозабвенно. Вы — настоящие герои! Особый слова благодарности – вашим наставникам», – сказал губернатор.

Веснин назвал «Зарницу» одной из самых увлекательных игр, которая интересна детям, молодежи и взрослым.

«Эта игра сплачивает, позволяет почувствовать командный дух, поддержку товарищей, вместе вырабатывать тактику и стратегию – и вместе идти к победе», – сказал депутат.

Победителями регионального этапа стали команды:

в средней возрастной категории

1 место «Патриоты Свечи» средняя школа пгт Свеча,

2 место «Беркут-43» образовательный центр г. Зуевка Кировской области,

3 место «Звезда 54» средняя общеобразовательная школа №54 города Кирова.

В специальной категории:

1 место «ПРОФ» Омутнинский колледж педагогики, экономики и права,

2 место «Пламя ОКПИПТ» Орлово-Вятский колледж педагогики и профессиональных технологий,

3 место «ВАПК 43» Вятский автомобильно-промышленный колледж.

В рамках церемонии участникам-победителям в различных номинациях также были вручены дипломы.

В Кировской области координацию и организационное сопровождение игры «Зарница 2.0» ведут региональное отделение Движения Первых, «ЮНАРМИЯ» и центр военно-патриотического воспитания «Патриот».