Соколов и Березин встретились со спортсменами на новом крытом катке «Шайба»

Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат от партии «Единая Россия» Андрей Березин встретились со спортсменами и тренерами на новом крытом катке «Шайба». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Каток находится в микрорайоне Радужный. Там проходит юношеский хоккейный турнир. В соревнованиях участвуют команды спортивных школ «Олимпия», «Вятка» и «Союз». Соколов рассказал, что жители Радужного долго ждали каток.

«Это составная часть единого проекта: два спортивных комплекса мы уже построили, третий – крытый каток – начал свою работу. Ребята лед уже оценили», – рассказал Соколов.

По его словам, необходимо создать условия для тренировок по месту жительства. Губернатор добавил, что тогда дети смогут продолжать традиции кировского хоккея, а также фигурного катания. Руководитель региона добавил, что благоустройство прилегающей территории находится на контроле в том числе со стороны областного отделения «Единой России». По его словам, работы ведутся с учетом пожеланий жителей. Там собираются создать лыже-роллерную трассу. Соколов поручил Березину держать этот проект в зоне внимания.

Депутат отметил, что Киров активно развивается, и такие современные спортивные объекты крайне важны для жителей.

«В первую очередь это важно для детей, для их родителей, и я уверен, что этот объект будет пользоваться огромным спросом», – сказал Березин.

По словам парламентария, в Радужном появился целый кластер детской инфраструктуры.

«Рядом и новая школа, и новый садик, и спортивный объект, здесь же планируется и лыжная трасса для всех, кто любит спорт», – пояснил депутат.

Напомним, в 2022 году в Кирове началось строительство спортивного комплекса, состоящего из трех объектов: основной корпус многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне Озерки, филиал на стадионе «Россия» в Нововятском районе, а также крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне Радужный. Сегодня все они работают. На базе крытого катка «Шайба» организован учебно-тренировочный процесс отделений спортивной школы «Олимпия» по хоккею, а также проводятся сеансы массового катания для населения и обучение катанию на коньках.