Житель Кировской области погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

Гражданин проигнорировал предупреждения приставов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 34-летний житель Кировской области долгое время избегал своих родительских обязанностей.

Он не уплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего сына, а также нигде не работал. Размер задолженности по алиментам превысил 360 тысяч рублей.

Тогда специалисты объявили мужчину в розыск, а когда нашли его, привлекли к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако данная мера никак не подействовала на горе-отца.

В результате приставы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Только после этого гражданин полностью погасил долг.

Также мужчина устроился на работу. Сотрудники обратили на его зарплату взыскание для дальнейшей своевременной уплаты алиментов.