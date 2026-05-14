НовостиПроисшествия14 мая 2026 9:40

«Задекларировала» деньги: кировчанка отдала мошенникам более 15 млн рублей

Мария КУЗНЕЦОВА
Курьеры приезжали за наличными к дому гражданки.

По данным УМВД России по Кировской области, три недели назад потерпевшей 1949 года рождения стали звонить и писать незнакомцы.

Под видом сотрудников Центрального банка, Росфинмониторинга и ФСБ они убедили кировчанку в том, что мошенники пытаются перевести ее деньги на счета украинских террористов.

Напуганная пенсионерка последовала инструкциям злоумышленников и собрала имевшиеся в квартире рубли, доллары и евро. Женщина сложила деньги на сумму свыше 8 млн рублей в пакет и отдала его приехавшему курьеру.

После этого гражданка сняла с банковского счета еще 7 млн 300 тысяч рублей. За деньгами приехал другой курьер.

Мошенники обещали вернуть средства после проверки, но пенсионерка распознала обман только тогда, когда уже отдала все деньги. Общий размер ущерба составил 15 млн 637 тысяч рублей.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и проводят расследование.