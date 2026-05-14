Сломал ребра: житель Пермского края избил посетителя кировского кафе

Как сообщает прокуратура Кировской области, инцидент произошел ночью 24 мая прошлого года рядом с кафе «Для Вас» на улице Сутырина.
39-летний житель Пермского края выпивал алкоголь в заведении вместе с потерпевшим. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку.
Подсудимый избил своего оппонента руками и ногами. Удары пришлись по голове и телу потерпевшего и повлекли серьезные травмы, в том числе переломы ребер.
В результате кировский суд признал жителя города Березники Пермского края виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Гражданину назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 7 месяцев. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.