В 2026 году в Кирове благоустроят 69 дворов

Темпы работ усилят к лету. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, подрядчики продолжают благоустраивать дворы. Ремонт проходит в рамках ППМИ-2026.

Всего в течение года специалисты приведут в порядок 69 придомовых территорий. На данный момент работы идут на 18 объектах - на улицах Защитников Отечества, 68, Преображенской, 107, Воровского, 137 и других.

В семи дворах уже заасфальтировали проезды. На текущей неделе покрытие обновят еще на трех территориях, например, на улице Упита, 11.

Объект на улице Свердлова, 7а уже полностью отремонтировали. Подрядчик готовит двор к приемке.