В Слободском районе столкнулись «Лада» и мотоцикл: пострадал 16-летний подросток

В среду, 13 мая, в Слободском районе столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Progasi, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Инцидент произошел в девять вечера в деревне Заборье. Неподалеку от дома №4 по улице Проезжей столкнулись «Лада» и мотоцикл. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Мотоциклом управлял 16-летний подросток.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил мотоциклист. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.