Машинист из Пижанского района упал с колеса тракторной телеги и разбился

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел в апреле 2026 года в Пижанском районе Кировской области с работником АО «Ижевское». Тяжелые травмы тогда получил машинист холодильных установок. Во время работы мужчина разгружал мусорные контейнеры и отцеплял цепное приспособление от контейнера, который стоял на тракторной телеге.

По данным ведомства, работник упал с колеса тракторной телеги, когда попытался спуститься вниз, и в результате серьезно разбился. В ходе проверки выяснилось, что такие занятия не входили в его должностные обязанности и он делал это по поручению непосредственного руководителя.

В Гострудинспекции сообщили, что главная причина несчастного случая - нарушения при организации охраны труда. В частности, перед началом работ сотруднику не провели целевой инструктаж.