В Подосиновском районе появится национальный парк со старовозрастными лесами

В областном министерстве охраны окружающей среды рассказали, что на территории Подосиновского района и Опаринского муниципального округа хотят открыть национальный парк. Сейчас в регионе насчитывается сто пятьдесят три особо охраняемые природные территории.

В новый парк войдет заказник «Былина» - это целый таежный массив с сохранившимися старыми лесами, а также несколько исторических памятников. Среди них - Никольская церковь в деревне Нижний Починок, которую построили без единого гвоздя больше трех веков назад, дом-музей маршала Конева, Аксентьевское городище и крепость «Осиновец», через которую когда-то проходил важный торговый путь.

В министерстве отмечают, что каждая из существующих охраняемых территорий по-своему интересна. Год за годом жители Кировской области и приезжие любят отдыхать и заниматься экотуризмом в «Пижемском заказнике», в селе Великорецком, в окрестностях села Рябово, в Котельничском местонахождении парейазавров, а также на озерах Шайтан, Чваниха и Лежнинское. Создание новых охраняемых территорий помогает решать задачи национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».