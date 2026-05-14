НовостиОбщество14 мая 2026 4:49

Кировские народные промыслы представят на Российско-Китайском ЭКСПО

Дымковскую игрушку и вятскую матрешку покажут в Китае на выставке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Универмаг «Россия» в Китае познакомит гостей с вятской матрешкой.

Сувенирную продукцию из Кировской области повезут показывать на международную выставку в Китай. С 17 по 21 мая в рамках десятого Российско-Китайского ЭКСПО национальный центр «Россия» впервые представит необычный проект – Универмаг «Россия». Главное в этой экспозиции - познакомить зарубежных гостей с лучшими народными промыслами страны. В числе ключевых участников оказались дымковская игрушка и вятская матрешка.

Директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов заметил, что для них это отличная возможность продемонстрировать свою культуру и поделиться тем, чем они по-настоящему гордятся. Посетителям выставки покажут товары отечественных производителей из разных регионов, а также специальную коллекцию изделий с высказываниями президента России Владимира Путина.

Изюминка экспозиции - сплетение традиций и орнаментов, которое подчеркивает общность культур России и Китая.