В Мурыгино заменит аварийный участок трубы до середины мая

В поселке Мурыгино взялись за починку водопроводных труб на улице Большевиков у дома номер 8. Об этом сообщила администрация Юрьянского района Кировской области. Планируется заменить целый кусок трубы длиной восемьдесят метров, и сделать это обещают до 14 мая. Работа идет небыстро из-за того, что под землей проложено много других коммуникаций, рядом плотно стоят дома и есть опоры линий электропередач, а все это мешает ремонту.

Сейчас холодную воду жителям дают по временному графику. Напомним, что авария на том участке случилась еще восьмого мая. Тогда из-за прорыва трубы водой залило несколько дворов и огородов, а часть поселка осталась без водоснабжения.