Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В Кирово-Чепецке за 3,7 млн рублей благоустраивают пустырь, расположенный между улицами Победы и Комиссара Утробина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пустырь благоустраивают проекта «Народный бюджет» началось благоустройство пустыря между улицами Победы и Комиссара Утробина. Рабочие демонтируют старые бетонные плиты и планируют территории. Кроме того, на объект завозят строительные материалы.

«На пустыре планируется замостить пешеходные дорожки, смонтировать освещение, установить урны и скамейки, провести озеленение», – говорится в сообщении.

Проект предложили местные жители. Его поддержали на голосовании. На благоустройство выделили 3,7 млн рублей. Планируется, что работы завершат до конца сентября.