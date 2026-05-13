В Кирове рецидивист ограбил мужчину в лифте: его задержали

В Кирове ранее судимого 42-летнего местного жителя подозревают в грабеже, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратился 46-летний кировчанин. Горожанин рассказал, что ехал в лифте своего дома с незнакомцем. В какой-то момент неизвестный толкнул мужчину. Далее нападавший вырвал из кировчанина сумку с деньгами и личными вещами, а затем скрылся. Сумма ущерба составила 73 тысячи рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант уже успел потратить похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело. Задержанного планируют заключить под стражу.