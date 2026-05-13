Киров занял 46 место в России по росту цен на новостройки в апреле

Аналитики портала «Мир квартир» опубликовали рейтинг городов по стоимости новостроек за апрель 2026 года. Киров в этом списке занял 46 место. В прошлом месяце средняя цена одного квадратного метра в новых квартирах города составила 135,4 тыс. рублей, увеличившись на 0,6%. Средняя стоимость самой квартиры достигла 7,4 млн рублей, а рост этого показателя оказался чуть выше - 1,6%.

Самый заметный скачок цен за квадратный метр зафиксировали в Ставрополе (+6,5%), Грозном (+6,4%) и Санкт-Петербурге (+5,3%). А вот общая стоимость квартир больше всего выросла в Ставрополе (+10,4%), Санкт-Петербурге (+5,9%) и Челябинске (+2,8%).