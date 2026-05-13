Великорецкий крестный ход пройдет с 3 по 8 июня

На сайте Вятской епархии опубликовали график Великорецкого крестного хода, который состоится с 3 по 8 июня. Это один из самых старых, многолюдных и длинных в России.

Его история началась в 1383 году, когда крестьянину Семену Агалакову на берегу реки Великой явился образ святителя Николая Чудотворца. Слухи об исцелениях быстро разлетелись по округе, и с тех пор верующие каждый год проходят 180 км - сначала несли святыню в Хлынов (сегодняшний Киров), а потом возвращают на место обретения.

3 июня в 7:00 в Свято-Успенском соборе Трифонова монастыря начнется Божественная литургия, затем молебен на соборной площади, а в 10:00 колонна отправится в Великорецкое. Паломники будут двигаться через села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. 5 июня в 16:00 они прибудут в Великорецкое, где на берегу реки пройдут всенощное бдение и исповедь. Утром 6 июня в Преображенском и Никольском храмах отслужат ранние литургии, в 10:00 – позднюю литургию на берегу, а в 12:30 - крестный ход на источник и освящение воды. Обратный путь займет 7 и 8 июня через село Медяны, поселок Мурыгино, Гирсово. 8 июня в 16:00 шествие вернется в Трифонов монастырь.

Для паломников будут работать палаточные лагеря, передвижная камера хранения, а также организуют транспорт из Кирова до Великорецкого и обратно.