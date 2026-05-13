В Юрьянском районе столкнулись Renault Logan и «десятка»: пострадал один человек

Во вторник, 12 мая, в Юрьянском районе столкнулись Renault Logan и ВАЗ-21102, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 8.50 на федеральной трассе «Вятка». На 415-м километре дороги столкнулись Renault и «десятка». За рулем иномарки находился 71-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 22-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель Renault. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.