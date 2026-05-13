НовостиОбщество13 мая 2026 12:00

13-летний Глеб Семенов из Кирова участвует в новом выпуске шоу «Умнее всех»

Школьник занимается биатлоном и дебатами, пишет книгу, и уже побеждал в четвертом сезоне
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Школьник из Кирова вновь поборется за звание «Умнее всех» на «Пятнице!».

На телеканале «Пятница!» продолжается показ шестого сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», где дети зарабатывают реальные деньги своими знаниями. Участником нового выпуска стал 13-летний Глеб Семенов из Кирова.

В программе участники проходят полосу интеллектуальных препятствий из четырех раундов и получают баллы. В конце игры они конвертируются в деньги, а победитель проходит в суперфинал. Ведущая проекта - Тина Канделаки. Глеб Семенов уже выступал в шоу раньше: он победил в четвертом сезоне и участвовал в пятом. Мальчик занимается биатлоном и дебатами, а еще пишет книгу.

Удастся ли ему снова выиграть денежный приз, зрители узнают 14 мая в 22:00.