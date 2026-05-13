В Кировской области родилась тройня

Социальный фонд России изучил данные о многоплодных родах за первые три месяца 2026 года. Выяснилось, что тройни родились всего в пяти регионах - Москве, Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях. По двойням лидируют крупные субъекты: Москва (416), Московская область (254), Санкт-Петербург (222), Краснодарский край (196) и Ростовская область (168).

В СФР напомнили о выплатах для семей. Пособие по беременности и родам при рождении двойни составляет в среднем 418,3 тыс. рублей - на 116,5 тыс. больше, чем за одного ребенка. Единовременное пособие при рождении с февраля выросло до 28,45 тыс. рублей на каждого ребенка (за двойню - 56,9 тыс.). Если у семьи раньше не было права на материнский капитал, при рождении двойни дадут повышенный сертификат - более 963 тыс. рублей.

Кроме того, Социальный фонд оплачивает медицинские услуги по родовому сертификату во время и после родов, а также профилактические осмотры двойняшек до года. В будущем мама сможет получать пособие по уходу до 1,5 лет и единое пособие. А с июня появится ежегодная семейная выплата - новый вид поддержки, который позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченных налогов.

Важный нюанс: при рождении двойни оба родителя могут оформить отпуск по уходу за каждым из детей. Если в отпуске только один родитель, он получает 40% среднего заработка на каждого ребенка - в сумме 80% дохода. Если оба родителя в отпуске, каждый получает свои 40%. Для Кировской области рождение тройни - редкий случай, а для семьи - максимальный объем положенных выплат.