Грузчик «Вятских мельниц» получил травму из-за транспортера без документации

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на складе муки.

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая в Кирове на складе муки, где в октябре 2025 года пострадал грузчик компании «Вятские мельницы». При высыпании муки в транспортер его руку затянуло в движущуюся часть механизма. Травма оказалась легкой.

Проверка установила, что работодатель использовал оборудование без технической документации. Защитная решетка на открытой части шнека не соответствовала нормам. На рабочем месте было загромождено поддонами, пустыми мешками и мешками с сырьем, а грузчика никто не обучил правилам охраны труда. В инспекции считают, что именно это и привело к несчастному случаю.