14-летний школьник заблудился в Куменском районе и соорудил шалаш в лесу

Вечером 10 мая в полицию обратилась 48-летняя жительница Кирова из-за того, что ее 14-летний сын, получив разрешение, ушел в поход в Куменский район и не вернулся. До последнего звонка он был на связи, но потом телефон, скорее всего, разрядился.

На поиски отправили сотрудников областного и городского управлений МВД, отдела «Куменский», а также волонтеров «Лиза Алерт» и неравнодушных жителей. Мальчик успел сообщить, что находится у деревни Быково, поэтому искать начали оттуда. Лес прочесывали со служебными собаками и беспилотниками.

- К утру 11 мая подростка нашли живым, к счастью, медицинская помощь ему не потребовалась, противоправных действий в отношении него не совершалось, - рассказали в МВД.

Мальчик рассказал, что рассчитывал вернуться засветло, но заблудился, а севший телефон не позволил сориентироваться. Еда и питье у него были с собой. В темноте он соорудил шалаш, переночевал в нем, а утром вышел на звуки людей и техники.

- Подростка передали матери, - заключили в ведомстве.