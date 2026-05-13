В лесоматериалах организации из Лузского района нашли карантинных жуков

Специалисты назначили наказание в виде штрафа. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как сообщает управление Россельхознадзора, в период с16 по 29 апреля сотрудники провели внеплановую документарную проверку ООО «Красный партизан».

Данная организация занимается хранением, заготовкой и реализацией древесины в Лузском районе.

В ходе проверки специалисты обнаружили, что 4 марта при досмотре 36 кубометров лесоматериалов хвойных пород в продукции нашли карантинных жуков - большого черного елового усача и черного соснового усача.

Кроме того, в марте компания без прохождения обязательного контроля вывезла из карантинной зоны 10 кубометров еловых балансов в Архангельскую область.

В результате специалисты привлекли ООО «Красный партизан» к ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ. Организации выдали предписание для устранения нарушений, а также назначили наказание в виде штрафа.