Трое иностранцев незаконно делали ремонт в школе в Кирове

В Кирове полицейские выявили троих иностранцев, который незаконно делали ремонт в школе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Правоохранители выявили иностранцев, которые без разрешительных документов незаконно проводили ремонтные работы в школе. Кроме того, у них не было документов, дающих право на пребывание в России.

«Сведения о двоих из иностранцев включены в реестр контролируемых лиц, а третий иностранный гражданин находится в розыске», – говорится в сообщении.

Иностранцам назначили штрафы. Кроме того, их выдворят за пределы нашей страны.

«В отношении иностранного гражданина, находящегося в розыске, решается вопрос об его экстрадиции в страну гражданской принадлежности», – добавили в полиции.