Симаков принес извинения за подтопление Ново-Макарьевского кладбища

Симаков пообещал сделать всё, чтобы такое не повторилось. Фото: администрация города.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков прокомментировал ситуацию с затопленным Ново-Макарьевским кладбищем. Напомним, 12 мая на совещании в правительстве губернатор Александр Соколов раскритиковал Симакова и велел разобраться с проблемой за день.

Вскоре после этого чиновник опубликовал пост, в котором сообщил, что работы по отводу воды начались еще в конце апреля, когда стало понятно, что вода на некоторых участках не уходит. Тогда в районе проблемных секторов вырыли канавы и установили новую трубу для отвода воды. Сейчас обустроено около 200 метров канав, с большинства затопленных территорий вода уже ушла, но в отдельных местах еще стоит. Работы продолжаются.

Симаков добавил, что специалисты обнаружили между Кировом и деревней Барамзы Слободского района свежую водоотводную канаву, по которой на кладбище шло много воды. Сейчас этот вопрос решают с руководством района. Также департамент городского хозяйства прорабатывает дополнительные меры, чтобы предотвратить подтопление зимой после обильных снегопадов, а работы планируют провести летом.

Симаков принес извинения от себя лично и от лица администрации всем, кому случившееся доставило неудобства, и пообещал сделать все, чтобы больше такого не повторилось.