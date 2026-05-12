Мэрия Кирова: фасад дома на улице Щорса должна ремонтировать УК

Фото: мэрия Кирова.

В Кирове ответственность за ремонт фасада здания на улице Щорса, 35 лежит на управляющей компании. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, СМИ уже писали о том, что во время грозы с этого дома упал кусок облицовки прямо на прохожего. По факту случившегося даже завели уголовное дело. Стоит отметить, что на первом этаже здания находится спортивная школа №4, которая работает здесь с 2019 года. В управлении по делам молодежи, физической культуры и спорта пояснили, что руководство спортивной школы много раз говорило управляющей компании про плохое состояние стен.

- Именно УК должна следить за тем, чтобы фасад был в порядке и не представлял опасности, - напомнили в мэрии.

Перед тем как спортшкола начала работать в этих помещениях, на бюджетные деньги сделали косметический ремонт наружной части первого этажа, однако вся остальная внешняя стена дома уже долгие годы выглядит ужасно, и управляющая компания почти ничего не делает, чтобы исправить ситуацию.

В самом учреждении добавили, что места, откуда может отвалиться облицовка, огородили сигнальными лентами, а на некоторых участках фасада натянули специальную защитную сетку.