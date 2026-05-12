В Кирово-Чепецке из-за испытаний теплосети воду нагреют до 121 градуса

Когда батареи станут опасными и как не получить ожог, рассказали в администрации Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке решили провести испытания тепловых сетей 13 мая, и для этого воду в трубах поднимут до температуры 121 градус. В городе также временно отключат горячее водоснабжение. Напомним, местные власти недавно объявили, что отопительный сезон завершится только 14 мая, хотя в Кирове и Слободском батареи перестали греть ещё 5 мая. Такое решение вызвало недовольство горожан, которым не хотелось платить за лишнюю неделю тепла. Чиновники объяснили, что задержка нужна компании «Т Плюс», которой как раз 13 мая предстоит проверить теплосети.

По данным администрации, испытания стартуют 13 мая в четыре часа утра. Теплоноситель от ТЭЦ-3 станут постепенно разогревать до 121 градуса. На время проверок подачу горячей воды во всём городе прекратят. Отопление отключат в социальных учреждениях, организациях и частных домах, но в многоквартирных домах оно сохранится.

Самый жаркий период наступит с 6 до 17 часов. Жильцов попросили не дотрагиваться до батарей, чтобы не обжечься, и держать окна открытыми для проветривания. Также горожанам посоветовали не приближаться к местам, где идёт пар или ведутся работы, не ходить по люкам (если те находятся не на проезжей части) и не парковать на них машины. О любых авариях можно сообщить в управляющую компанию или в «Т Плюс» по телефону (83361) 3-19-93.

Когда после испытаний возобновят подачу горячей воды, пока неизвестно. Юридическим лицам ее включат по отдельным заявкам. Отопление будут отключать 14 мая в разное время: где-то в 8 утра, где-то в 10, а где-то в 13 часов. При необходимости тепло снова дадут в социальные объекты.