В Кирово-Чепецке завершились поиски пропавшего 44-летнего мужчины

В Кировской области нашли пропавшего 44-летнего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке нашли пропавшего мужчину 1981 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 44-летний мужчина пропал 4 мая. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Позднее стало известно, что жителя Кировской области нашли. Уточняется, что он жив. Где мужчина был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.