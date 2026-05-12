Житель Кировской области на среднюю зарплату может купить 9,7 тысяч кВт/ч

Эксперты прогнозируют индексацию тарифов на 11% с октября 2026 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «РИА Новости» оценили доступность электроэнергии для населения в российских регионах. Для этого среднемесячную зарплату после вычета НДФЛ разделили на местный тариф на электричество. Получилось, сколько киловатт-часов может купить житель региона на одну зарплату.

Лидером рейтинга стала Иркутская область с показателем 45 997 кВт/ч, где самый низкий тариф в стране, 1,8 рубля за кВт/ч. Кировская область оказалась намного скромнее. При тарифе 6,01 рубля - это выше среднероссийского уровня (5,95 рубля) - доступное количество электроэнергии на среднемесячную чистую зарплату составляет 9 722 кВт/ч. Так что отставание от лидера достигает 4,7 раза.

С декабря 2025 по март 2026 года стоимость электричества в Кировской области выросла на 1,5%, а в среднем по России - на 1,8%. Для сравнения, в замыкающей рейтинг Калмыкии доступный показатель не превышает 6 435 кВт/ч.

Эксперты ожидают индексации тарифов на электроэнергию примерно на 11% с 1 октября 2026 года. Если зарплаты в Кировской области не вырастут так же, то доступность света для жителей может снизиться.