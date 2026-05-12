Наехал на 9-летнюю девочку: подросток из Советского района заплатит 602 тысячи рублей

Нарушитель не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, днем 28 июля прошлого года 15-летний подросток незаконно ехал на мотоцикле по улице Строителей села Колянур Советского района.

Кроме того, что у несовершеннолетнего не было права на управление мототранспортом, он наехал на 9-летнюю девочку. Потерпевшая получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Подросток нарушил ст. 264 УК РФ. Однако специалисты освободили его от уголовной ответственности - тогда он еще не достиг необходимого возраста.

В результате суд взыскал с несовершеннолетнего мотоциклиста и его законного представителя 602 тысячи рублей компенсации в пользу пострадавшей девочки.