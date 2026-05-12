Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 11:40

Кировчанин задолжал более 650 тысяч рублей и чуть не лишился автомобиля

Мужчина нарушал ПДД и не оплачивал штрафы
Мария КУЗНЕЦОВА
Другие меры на гражданина не подействовали.

Другие меры на гражданина не подействовали.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным ГУФССП России по Кировской области, сотрудники возбудили в отношении 33-летнего кировчанина 238 исполнительных производств.

Задолженность превысила 650 тысяч рублей. Большую часть суммы составили штрафы за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Мужчина долгое время не уплачивал их и добровольно погашать долг не собирался.

Специалисты запретили кировчанину регистрировать его недвижимость, однако эта мера никак не подействовала.

Тогда приставы объявили в розыск автомобиль гражданина. Только после этого мужчина осознал всю серьезность своего положения и полностью погасил задолженность.