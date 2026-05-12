В Кирове 25-летняя девушка перевела мошенникам почти 3 млн рублей

Мошенники украли у 25-летней жительницы Кирова 2,74 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

С девушкой связался «коллега». В мессенджере он заявил, что нужно уточнить персональные данные сотрудников организации, где работает кировчанка. Горожанка назвала требуемую информацию. Далее с девушкой связались люди, представлявшиеся сотрудниками сервиса «Госуслуги», Центробанка и ФСБ. Новые собеседники утверждали, что персональные данные попали в руки преступников, которые оформляют кредиты от лица кировчанки.

Для того, чтобы предотвратить это, кировчанку убедили перевести 690 тысяч рублей. Далее она взяла в кредит 2 млн рублей. Эти деньги горожанка также перевела. Возбуждено уголовное дело.