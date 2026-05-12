В Кировской области электромонтер упал с лестницы и получил перелом носа

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел 13 апреля в Омутнинском районе. Электромонтер ОАО «Коммунэнерго» поднимался по лестнице на второй этаж административного здания, споткнулся о ступеньку и упал лицом вниз. В результате у мужчины диагностировали перелом костей носа, ушибленные раны и ушиб левой половины грудной клетки.

Основной причиной происшествия признали неосторожность самого работника. Однако проверка выявила недостатки со стороны работодателя: он не полностью идентифицировал опасности и не провел надлежащую оценку профессиональных рисков. В отношении ОАО «Коммунэнерго» сейчас решают вопрос о привлечении к административной ответственности.