Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 9:39

С начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 7 ландшафтных пожаров

Количество возгораний снизилось в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Площадь ландшафтных пожаров в Кировской области сократилась в 20 раз.

Площадь ландшафтных пожаров в Кировской области сократилась в 20 раз.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании губернатор Александр Соколов сообщил о ландшафтных пожарах в регионе и поручил продолжить патрулирование лесов. Известно, что с начала пожароопасного сезона произошло 7 возгораний на площади чуть более 3,3 гектара. Перехода огня на лесные массивы и населенные пункты не допустили.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 24 пожара на площади почти 78 гектаров. Количество снизилось в 3,4 раза, а площадь - более чем в 20 раз.

Соколов напомнил главам муниципалитетов о действии особого противопожарного режима и попросил не снижать интенсивность профилактической и патрульной работы, так как по прогнозу ожидается теплая погода и люди поедут за город.