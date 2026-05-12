Главный фонтан Кирова перешел на летний график с тремя режимами работы

Утвержден график работы фонтана в парке имени С.М. Кирова.

Главный фонтан Кирова в парке имени Кирова открыл сезон 10 мая. В день запуска зрителям показали программу «От первого боя до вечной весны» с использованием светомузыкального фонтана. Сейчас городские власти утвердили расписание работы водной достопримечательности.

Понедельник отведен под санитарный день, а значит, фонтан не работает. Со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00 струи работают без света и звука, а с 19:00 до 22:00 включается светодинамический режим. В субботу и воскресенье график иной: с 10:00 до 19:00 - только вода без света и звука, с 19:00 до 21:00 - светодинамический режим без звука, и с 21:00 до 22:00 - полноценное светомузыкальное шоу с сопровождением.