Соколов объявил выговор министру ЖКХ из-за уменьшенных субсидий

На правительственном совещании губернатор Александр Соколов сообщил, что жители поселка Песковка Омутнинского района жалуются на новый размер субсидий на оплату коммунальных услуг. По их словам, выплаты стали вдвое меньше прежних. Глава региона попросил министра энергетики и ЖКХ Максима Горностаева доложить о ситуации.

Горностаев пояснил, что с 1 января 2026 года в области ввели региональный стандарт расчета субсидий на ЖКУ, однако в министерстве не предусмотрели, что из-за этого некоторые жители потеряют значительную часть выплат. В связи с этим выпустили новое постановление, отменяющее данный стандарт и возвращающее прежний порядок. Недополученные деньги людям перечислят в течение десяти дней.

Соколов жестко отчитал министра. Он напомнил, что велел сделать так, чтобы положение людей не ухудшалось, однако министерство с задачей не справилось, и в ряде населенных пунктов возникла напряженность. Губернатор подчеркнул, что чиновники сделали так, чтобы платить меньше, а нужно было думать о том, как лучше людям. Он объявил Горностаеву публичный выговор и потребовал впредь прежде всего думать о жителях, добавив, что ни одно постановление власти не должно ухудшать положение людей.