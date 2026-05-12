НовостиОбщество12 мая 2026 9:17

Кировские педагоги, врачи и журналисты получили награды от Владимира Путина

Елена Кашина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Кировчане удостоены наград Президента России.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что несколько жителей региона удостоены государственных наград. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указы о награждении и распоряжение о поощрении.

За заслуги в образовании и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Елена Кашина, директор школы села Бурмакино Кирово-Чепецкого района. Губернатор отметил, что рад видеть, как много людей в образовательной сфере получают заслуженные награды.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Елене Томининой, главному врачу Кировского областного наркологического диспансера - за заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу. А член правления Кировского отделения Союза журналистов России Василий Смирнов стал заслуженным журналистом РФ благодаря заслугам в области журналистики и многолетней плодотворной деятельности.