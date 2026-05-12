В Слободском районе столкнулись Mini Cooper и квадроцикл: пострадали двое детей

В воскресенье, 10 мая, в Слободском районе столкнулись Mini Cooper и квадроцикл, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 10.05 в деревне Подгорена. Около дома №24 столкнулись Mini Cooper и квадроцикл. За рулем иномарки находилась 18-летняя девушка. Квадроциклом управлял 13-летний мальчик.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель квадроцикла и его восьмилетняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.