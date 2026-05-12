Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 7:57

Соколов: половодье в Кировской области близится к завершению

В настоящее время подтоплены семь дорог и 65 приусадебных участков
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время половодье в Кировской области близится к завершению. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Александр Соколов.

«Практически на всех реках области наблюдается снижение уровней воды», – написал руководитель региона.

По его совам, за сутки от воды освободились три участка дороги и пять придомовых территорий в Кирове и Вятскополянском округе. В настоящее время подтоплены семь дорог и 65 приусадебных участков. Соколов рассказал, что по мере снижения уровней воды мосты приводят в проектное состояние.