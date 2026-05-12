Соколов: половодье в Кировской области близится к завершению

В настоящее время половодье в Кировской области близится к завершению. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Александр Соколов.

«Практически на всех реках области наблюдается снижение уровней воды», – написал руководитель региона.

По его совам, за сутки от воды освободились три участка дороги и пять придомовых территорий в Кирове и Вятскополянском округе. В настоящее время подтоплены семь дорог и 65 приусадебных участков. Соколов рассказал, что по мере снижения уровней воды мосты приводят в проектное состояние.