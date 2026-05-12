На автодороге Киров – Вятские Поляны ремонтируют двухкилометровый участок

На автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны ремонтируют участок протяженностью 2,3 километра. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в Кирово Чепецком районе. На участке от деревни Березино и в деревне Прошино началось фрезерование старого покрытия. Дорогу ремонтируют по ночам. Такое решение позволяет минимизировать неудобства для водителей.

«В рамках контракта здесь будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, нанесена новая дорожная разметка и укреплены обочины», – говорится в сообщении.