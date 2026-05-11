В Малмыжском районе простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Старотушкинского поселения

В Малмыжском районе простились с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции Юрием Черновым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Старотушкинского поселения.

Чернов родился 25 апреля 1991 года в деревне Кинерь. Он был старшим сыном в многодетной семье. Уроженец Кировской области закончил школу, и в 2009 году его призвали в армии. Далее Чернов вернулся в родную деревню, где продолжал трудиться и жить.

В сентябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Боец был старшим оператором отделения огневой поддержки штурмовой роты. Чернов погиб 17 декабря 2024 года. Это произошло в ДНР. С бойцом простились в деревне Кинерь.