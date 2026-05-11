Леса в Кировской области патрулируют 18 беспилотников

К патрулированию лесов в Кировской области привлекли 18 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерство лесного хозяйства.

«Лесопожарные формирования КОГСАУ «Лесоохрана» обеспечены 18 беспилотными авиационными системами», – говорится в сообщении.

Дроны оснащены двумя камерами, которые снимают видео в разрешении 4К. Беспилотники могут подниматься на высоту до четырех километров над уровнем земли. Максимальная скорость полета составляет 15 м/с. БПЛА способны летать в автономном режиме до 40 минут со стабильной связью с оператором на расстоянии до пяти километров. Один подъем занимает около 10 минут.

«За один патруль обследуется площадь порядка 10 тысяч га, всего в среднем – три подъема», – рассказали в министерстве.