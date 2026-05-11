В настоящее время в Слободском ведется капитальный ремонт школы №14. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Капремонт школы начался в октябре 2025 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте завершились демонтажные работы. Сейчас строители заливают полы, заменяют окна и отделывают стены. Кроме того, в школе ремонтируют инженерные коммуникации и спортзал.

«Также предстоит отремонтировать кровлю, фасад, пищеблок, модернизировать систему пожаротушения и заменить двери», – говорится в сообщении.

В школе учатся 877 детей. Сейчас их разместили во втором здании образовательного учреждения. Там же для детей организовали питание.