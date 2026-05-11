НовостиОбщество11 мая 2026 8:12

В Кировской области шесть охотничьих билетов аннулировали из-за судимостей

Еще пять человек лишились документов по личным заявлениям
Алексей ЕЛАГИН
В апреле в Кировской области шесть охотничьих билетов аннулировали из-за судимостей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства охраны окружающей среды.

В апреле ведомство выдало 35 охотничьих билетов единого федерального образца. За это время у 11 человек аннулировали такие документы. В пяти случаях это произошло по личным заявлениям охотников. Еще шесть билетов аннулировали у людей с непогашенной или неснятой судимости.

Заявление на выдачу охотбилетов можно подать через портал Госуслуг и МФЦ. Сделать это можно и лично по адресу: Киров, улица Никитская, 82, кабинет №12.